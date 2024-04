Após polêmica por cansaço, elenco tricolor ganha dois dias de folga | A TARDE

No último domingo, 2, o Esporte Clube Bahia perdeu o clássico Ba-Vi, válido pelo primeiro duelo das finais do Campeonato Baiano de 2024, pelo placar de 3 a 2, e ao final do jogo, o treinador do time, Rogério Ceni, alegou, durante coletiva de imprensa, que a equipe sofre com ‘cansaço excessivo’ por volta dos 20 minutos finais das partidas.

“Quando o cansaço bate, a gente sofre mais do que o normal [...]. Até o minuto 60 ou 70 do domingo que vem, pode ter certeza de que vamos estar muito bem no jogo e que nós vamos sofrer novamente dentro dos últimos 20 minutos devido ao que expliquei na entrevista”, declarou o treinador durante a entrevista pós-jogo.

Entretanto, um ponto em específico acabou chamando atenção dos torcedores tricolores. Isso porque a equipe comandada por Ceni teve a semana inteira só para a preparação deste duelo, afinal, o Esquadrão mandou uma equipe alternativa à João Pessoa, para o confronto contra o Botafogo-PB, na última quarta-feira, 28, já que estava classificado e com a liderança garantida na primeira fase da Copa do Nordeste. Além disso, nem mesmo Rogério Ceni comandou o time na beira do campo, e sim Rogério Ferreira.

Após a derrota para o Vitória, onde a equipe pareceu não conseguir mais render nos minutos finais da partida, o elenco tricolor ganhou duas folgas seguidas, na segunda, 1, e terça-feira, 2, a fim de tentar recuperar os jogadores a tempo para o duelo decisivo do próximo domingo, 7, desta vez, na Arena Fonte Nova. Do outro lado da capital baiana, a equipe rubro-negra se reapresenta nesta terça-feira, 2, na Toca do Leão