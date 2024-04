Em meio a dúvidas com show de Jão, Bahia confirma Ba-Vi na Fonte Nova | A TARDE

O primeiro dia da semana do Ba-Vi decisivo das finais do Campeonato Baiano de 2024 já começou agitado. Isso porque nesta segunda-feira, 1º, veio à tona o questionamento a respeito das condições do palco do clássico, Arena Fonte Nova, por conta do show do cantor Jão, marcado para o próximo sábado, 6, véspera do duelo. O possivel imbróglio foi antecipado pelo Portal A TARDE há mais de 20 dias.

Leia mais:



Histórico do Ba-Vi em finais do Baianão aponta para vantagem preciosa

Vitória ostenta maior invencibilidade como mandante da Série A

Apesar disso, na manhã desta terça-feira, 2, Bahia divulgou a tradicional programação semanal da delegação tricolor, em que confirmou a disputa do Ba-Vi na Arena Fonte Nova, neste domingo, 7, às 16h, em duelo que vale a taça de Campeão Baiano de 2024.

Para a final, o Esquadrão está em desvantagem, afinal, perdeu o primeiro jogo pelo placar de 3 a 2, no último domingo, 31, no Barradão, em partida que chegou a estar vencendo por 2 a 0 aos 20 minutos do segundo tempo.

No entanto, agora o Bahia espera fazer valer o seu mando de campo e apoio da torcida, já que em 2024, perdeu apenas uma vez jogando na Arena Fonte Nova, no primeiro jogo do Baianão, contra o Jequié, quando a equipe principal estava na pré-temporada, em Manchester. A comercialização dos ingressos para o duelo decisivo será iniciada nesta quarta-feira, 3, de forma exclusiva para sócios.





Confira a programação semanal do Esquadrão: Terça (2) Folga

Quarta (3) - 10h: Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva virtual depois do treino)

Quinta (4) - 10h: Treino no CT Evaristo de Macedo

Sexta (5) - 10h: Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva virtual depois do treino)

Sábado (6) - 10h: Treino no CT Evaristo de Macedo

Domingo (7) - 16h: Bahia x Vitória - Fonte Nova