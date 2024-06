Aproveitamento atual aponta o Bahia como campeão brasileiro; veja números

Elenco tricolor comemorando triunfo com a torcida - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com 17 pontos conquistados, de 24 possíveis, o Bahia ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro de 2024, atrás apenas do Flamengo, que possui um saldo de gols superior ao da equipe comandada por Rogério Ceni. O Tricolor de Aço faz seu melhor início de Brasileirão na história dos pontos corridos, com cinco triunfos, dois empates e apenas uma derrota, nos oito primeiros jogos da competição, alcançando um aproveitamento de 70,8%.



A média atual aponta o Esquadrão como o favorito à conquista do título brasileiro, com 15,3% de probabilidade de sagrar-se campeão nacional, conforme levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além do favoritismo apontado pela UFMG, o torcedor azul, vermelho e branco tem ainda mais motivos para sonhar com a possível terceira estrela. Isso porque desde a implementação do Brasileirão por pontos corridos, a média de aproveitamento conquistado pela equipe campeã da competição é de 67,3%, porcentagem 3,5% inferior à média atual do Tricolor de Aço.

Caso a equipe comandada por Rogério Ceni mantenha a porcentagem atual de aproveitamento até o final do certame, o Bahia terminaria o Campeonato Brasileiro com 81 pontos, pontuação inferior apenas aos campeões de 2021 (Atlético-MG, 84 pontos), 2019 (Flamengo, 90 pontos), 2004 (Santos, 89 pontos, em 42 jogos) e 2003 (Cruzeiro, 100 pontos, em 42 jogos). Com o mesmo aproveitamento após os oito primeiros jogos, o Flamengo também alcançaria a marca de 81 pontos.

Nesta quinta-feira, 13, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Fortaleza, o goleiro Marcos Felipe não mediu suas palavras e ressaltou o Bahia na disputa pelo título: "Nós vamos desempenhar o nosso melhor, porque precisamos nos manter no topo para irmos atrás desse título brasileiro”.