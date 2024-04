Atraso ao ligar drenagem causou alagamento no gramado da Fonte Nova | A TARDE

O jogo entre Bahia e Fluminense, na noite da última terça-feira, 16, teve que ser paralisado quase uma hora por conta do campo alagado após as fortes chuvas na capital baiana. A Casa de Apostas Arena Fonte Nova explicou nesta quarta-feira, 17, que o acúmulo excessivo de água ocorreu devido a um atraso na drenagem.

"A Casa de Apostas Arena Fonte Nova esclarece que, além das fortes chuvas que ocorreram durante o jogo Bahia e Fluminense, houve um pequeno atraso no acionamento da drenagem à vácuo, que acarretou no acúmulo temporário de água no campo. Poucos minutos após o acionamento do sistema, a condição do gramado foi retornando à normalidade", explicou o comunicado.

Leia mais: Bahia e Vitória conhecem seus adversários na 3ª fase da Copa do Brasil

A administradora do estádio ainda afirmou que busca solucionar esse problema para que não se repita novamente. "Faz-se necessário revisar as práticas operacionais, incluindo o acionamento preventivo do sistema de drenagem, para garantir que situações como essa não se repitam".

O próximo jogo do Bahia no local será no dia 24, contra o CRB, válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Antes, o Esquadrão irá enfrentar o Vitória no Barradão, neste domingo, 21, pela 3ª rodada do Brasileirão.