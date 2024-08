Autor de gol salvador, Jean Lucas celebra ponto: "É muito bom"

Jean Lucas comemorando gol de empate do Bahia contra o Atlético-GO - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Foi no sacrifício, mas o Bahia conseguiu somar um ponto diante do lanterna do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, 24, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO em duelo da 19ª rodada, a última do primeiro turno. Luiz Fernando abriu o placar no Estádio Antônio Accioly e Jean Lucas deixou tudo igual no último lance.

Em entrevista após a partida, o meia agradeceu a Deus pelo gol salvador e analisou a partida do Bahia. Na visão dele, era jogo para somar três pontos, mas pelas circunstâncias, um ponto deve ser comemorado.

“Só glorificar o nome de Deus pelo gol no último minuto. Eu acho que a gente acabou começando o jogo muito bem, até os vinte minutos do primeiro tempo, tocando bem a bola, movimentando bem, mas acho que faltou o toque final, finalizar mais em gol. No segundo tempo eles conseguiram achar o gol, mas a gente não desistiu, fomos até o final. Então, fico muito feliz por ter feito o gol. Queríamos os três pontos, mas a gente sai com um que também é muito bom. Agora é descansar para enfrentar o Internacional em casa”, disse Jean Lucas ao Premiere.

Leia mais: Após nota, CBF traz à tona carta conjunta do Bahia com o Vitória

Ao comemorar o gol do empate, Jean Lucas tirou a camisa, foi advertido com o cartão amarelo e está fora do próximo jogo. O meia ignorou a reclamação do Atlético-GO com a arbitragem e avaliou que o árbitro fez bem em prolongar os acréscimos.

“Eu acho que os caras fizeram cera o tempo todo, eles ficaram caindo no campo. Eu estava pedindo para o árbitro dar sempre mais um minuto, porque toda hora caía um deles, então acho que ele conduziu bem o jogo e está tudo certo”, afirmou.

Sem Jean Lucas e outros dois jogadores que receberam o terceiro cartão amarelo, o confronto entre Bahia e Internacional está marcado para as 20h de sábado, 27, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.