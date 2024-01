Bahia anuncia oficialmente contratação de Everton Ribeiro | A TARDE

O Esporte Clube Bahia anunciou oficialmente na tarde desta sábado, 05, a contratação do meia Everton Ribeiro. De acordo com o Esquadrão, o novo reforço assinou contrato até o término da temporada de 2025.

Everton Ribeiro chega ao Tricolor após acumular títulos importantes como o Campeonato Brasileiro (4x), Taça Libertadores (2x), Supercopa do Brasil (2x) e uma Copa do Brasil.

Individualmente, após passagens marcantes por Cruzeiro e Flamengo, o novo meia do Esquadrão é dono de conquistas importantes como o título de Melhor Jogador do Brasileirão de 2013 e 2014.Foi o Craque da Galera do Brasileirão de 2019. Bola de Prata em 2013 e mais três eleições como Melhor Meia Esquerda da Série A (13, 14 e 19).

Natural de Arujá, em São Paulo, Everton Augusto de Barros Ribeiro é um jogador com histórico na Seleção Brasileira. Além de passagens na base, pelo sub-17 e 20, o jogador foi convocado para o elenco principal e fez parte do grupo na Copa do Mundo de 2022.



Na carreira, além de Cruzeiro e Flamengo, Everton atuou no São Caetano, Coritiba, Corinthians e Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele se junta ao grupo nesta segunda (8) e segue viagem para o período de pré-temporada em Manchester.

Confira o vídeo de apresentação: