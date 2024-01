Confira a lista com os nomes especulados para defender o Bahia | A TARDE

Mesmo sem anunciar nenhum reforço para a temporada 2024, o Bahia tem sido nome frequente no mercado da bola. Após o primeiro ano com o futebol sob gestão do Grupo City, o clube percebeu que precisa corrigir os erros para o desempenho ser mais satisfatório e condizente com a expectativa criada pelos torcedores.

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o elenco tricolor se apresenta neste sábado, 6, para iniciar a preparação para o ano de 2024. No centro de treinamento Evaristo de Macedo serão realizados exames médicos e avaliações para a equipe embarcar para a Inglaterra no dia 9, onde será realizada a pré-temporada marcada em Manchester, aproveitando toda a estrutura do Manchester City.

E os nomes especulados no Tricolor estão agradando, pelo menos a maioria deles, a sete chaves. O Portal A TARDE listou todos os nomes, que estiveram ligados ao clube nas últimas semanas, além dos jogadores com acordo e esperados na apresentação.

Fechados

Jean Lucas, 25, e Éverton Ribeiro, 34, chegaram num acordo com o Bahia e são os primeiros reforços. Enquanto o volante vem do Santos custando cerca de R$ 24 milhões e assinará contrato de cinco temporadas, tornando-se a negociação mais cara do Nordeste, superando a aquisição do lateral-esquerdo Chávez, pelo Bahia em 2023 e que custou pouco mais de R$ 18 milhões. Já o meia chega sem custos de transferência, pois estava sem clube após deixar o Flamengo e terá um contrato de dois anos.

Os dois atletas são esperados na Cidade Tricolor para assinatura de contrato e apresentação junto ao elenco. Além disso, ambos devem embarcar para a Inglaterra com o grupo que fará a pré-temporada em Manchester.

Jean Lucas com a camisa do Santos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não vêm



Oferecido ao Bahia por meio de empresários, o experiente atacante Falcão García, de 37 anos, foi rejeitado pela diretoria do clube. A informação foi divulgada pelo ex-atleta Preto Casagrande. Outro que também não deve desembarcar em Salvador é o meia Maurício, de 22 anos, do Internacional. O jovem era um dos desejos do Tricolor para 2024, mas a difícil negociação e o acerto com Éverton Ribeiro esfriaram o interesse.

Falcão García em campo pelo Rayo Vallecano | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Negociam

Aqui a lista é um pouco maior. Atualmente, o Bahia negocia com oito jogadores, segundo as especulações: os laterais Paulinho e Iago, os volantes Caio Alexandre e Gregore, e os atacantes Ferreirinha, Tiago Palacios, Carlos Vinicius e Kaio Jorge.

Paulinho, 29 (Midtjylland): Com passagem no clube entre 2018 e 2019, o Bahia negocia com o clube dinamarquês para tentar repatriar o lateral-esquerdo. Ele tem contrato com o Midtjylland até junho de 2026.

Iago, 26 (Augsburg): Revelado pelo Internacional, o lateral-esquerdo está no futebol alemão desde 2019. O Bahia disputa a contratação do jogador com o próprio clube gaúcho e tenta acertar a liberação junto ao Augsburg.

Iago em ação pelo Augsburg | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gregore, 29 (Inter Miami): Outro jogador com passagem pelo Esquadrão e é alvo do clube para 2024. A procura pelo volante existiu, mas a pedida do clube de Messi e a possibilidade de outros reforços para a posição pode ter esfriado a negociação.

Caio Alexandre, 24 (Fortaleza): Recém-contratado em definitivo pelo Fortaleza, o volante recebeu proposta do Palmeiras, mas o Bahia fez uma oferta maior e segue em negociação.

Caio Alexandre comemora classificação pelo Fortaleza | Foto: Lincoln Oriaj

Ferreirinha, 26 (Grêmio): Alvo do São Paulo, o atacante do Grêmio também chamou a atenção do Bahia, que se reuniu com o staff do jogador após acerto com o clube gaúcho. Trunfo do Esquadrão nessa negociação é o pagamento à vista, enquanto o Tricolor paulista deseja parcelar o valor.

Ferreirinha do Grêmio | Foto: Lincoln Oriaj

Tiago Palacios, 22 (City Torque): O Portal A TARDE apurou que o Bahia realizou uma proposta pela contratação do camisa 10 do “primo” uruguaio, mas há outras ofertas pelo atacante que está com a seleção sub-23 do Uruguai.

Carlos Vinícius, 28 (Fulham): Mais um jogador que está sendo disputado por Palmeiras e Bahia. Há também o interesse do Monterrey no jogador, que já tinha sido alvo do Tricolor no ano passado. O Fulham já sinalizou o interesse em vendê-lo, mas ainda não avançou nas negociações com os brasileiros.

Carlos Vinícius, atacante do Fulham | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Kaio Jorge, 21 (Frosinone): O jovem brasileiro pertence à Juventus, mas está emprestado ao Frosinone. O Bahia busca um empréstimo com opção de compra e conversa com o staff do atleta para avançar na negociação.