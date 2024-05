Bahia celebra um ano de SAF junto ao City Football Group | A TARDE

O Esporte Clube Bahia celebra neste sábado, 4 de maio de 2024, um ano de SAF. Foi nesta data, em 2023, que o City Football Group assinou a compra de 90% do Esquadrão de Aço, que passou a fazer parte do maior conglomerado de futebol do planeta.

Em comunicado divulgado em seus canais oficiais, o Bahia ressaltou que desde a assinatura, uma série de melhorias vem sendo feita em diversas áreas relacionadas ao futebol.

Entre as principais mudanças estão o alto investimento em contratações, assim como a melhoria estrutural do CT Evaristo de Macedo. Além disso, a reformulação total da base também chamou a atenção, com diversos profissionais contratados e implementação da metodologia do Grupo City.

Outro fator importante é a intenção do grupo em construir um novo centro de treinamento mais próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador, mas é um projeto a longo prazo, conforme apurou o Portal A TARDE.

Confira o comunicado do Bahia na íntegra:

Quatro de maio de 2023. Há um ano, o Esporte Clube Bahia SAF entrava oficialmente no City Football Group.

Desde a assinatura do contrato, temos vivido uma série de avanços significativos, investimentos substanciais e melhorias em diversas áreas.

A parceria entre o Bahia e o maior grupo de futebol do mundo não apenas solidificou a posição do clube dentro do cenário nacional e internacional, mas também abriu portas para muitas outras oportunidades e espaços de inovação.

A celebração dessa data importante vem com o reforço do nosso compromisso, que segue intacto e ainda mais fortalecido.

Com uma visão compartilhada de excelência, continuaremos a trabalhar pelo sucesso do Bahia, sempre respeitando a tradição do Clube e tentando contribuir fortemente para a sociedade da Bahia e do Brasil.

