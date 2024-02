Bahia oficializa saídas de Diego Rosa e André | A TARDE

O Bahia anunciou oficialmente os empréstimos de dois jogadores: o volante Diego Rosa e o lateral André. Ambas as informações a respeito da saída dos atletas foram noticiadas nesta quarta-feira, 31, e confirmadas pelo Portal A Tarde.

Diego Rosa seguirá para o Lommel, na Bélgica, onde defenderá o clube até o encerramento da temporada europeia, em 30 de junho. O volante vestiu a camisa do Esquadrão em 29 partidas, marcando apenas um gol.

Por sua vez, o lateral André foi emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal, com o contrato também se estendendo até o final da temporada europeia, mas com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada. O jogador, que acumula 32 jogos pelo Bahia, não estava sendo aproveitado e terá oportunidade de jogar mais no clube português.