Bahia sofre a virada e perde para o Ceará no Brasileirão Sub-20 | A TARDE

Após emendar quatro vitórias seguidas, o Bahia voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, 8, o Tricolor recebeu o Ceará em Pituaçu e foi derrotado por 2 a 1. Vitinho abriu o placar para os Pivetes de Aço, mas Fernando e Guilherme viraram para o Vozão.

Com o resultado, o Bahia permanece com 12 pontos na terceira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Santos, que entra em campo às 15h desta quinta-feira, 9, contra o Fortaleza, no Ceará.

O próximo compromisso dos Pivetes de Aço no Brasileirão Sub-20 é na quarta-feira, 15 de maio, às 15h30, contra o Goiás, fora de casa.

