Bahia terá três desfalques para o clássico Ba-Vi pela Copa do Nordeste

Além de administrar a goleada sofrida para o Sport, 6 a 0, na última rodada da Copa do Nordeste, o técnico Renato Paiva já sabe que terá três desfalques para o confronto contra o Vitória, em partida programada para o dia 5 de março, às 16h, na Fonte Nova, pela sexta rodada da competição regional.

O lateral-esquerdo Ryan, expulso no começo do jogo contra o Sport, o zagueiro Raul Gustavo e o volante Acevedo, ambos receberam o terceiro cartão amarelo no confronto contra o time pernambucano, estão de fora do segundo clássico da temporada 2023.

Para o lado esquerdo, o treinador deve confirmar o retorno ao time titular de Matheus Bahia, já que Chávez está se recuperando de uma contusão muscular na coxa. Na zaga, Marcos Victor deve atuar ao lado de David Duarte e, correndo por fora, o jovem Gabriel Xavier pode ser novidade. No meio de campo Miqueias, Mugni, Diego Rosa e Lucas Araújo devem brigar por duas vagas a depender da recuperação do volante Rezende, que segue na transição e ainda não tem previsão de voltar a ser opção para o técnico português.

Antes do Ba-Vi, o Tricolor terá dois jogos. No domingo, 26, o time participa da última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, a tendência é que o treinador coloque uma equipe alternativa para o confronto contra o Itabuna, e enfrenta o Jacuipense, na quarta-feira, 1º de março, pela primeira fase da Copa do Brasil.