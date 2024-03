Biel marca pela primeira vez na temporada e desabafa: "tirar a inhaca" | A TARDE

O Bahia terminou a primeira fase do Campeonato Baiano como melhor equipe da competição. Na tarde deste domingo, 3, na Arena Fonte Nova, o Tricolor venceu o Jacuipense por 2 a 0 com gols de Rafael Ratão e Biel, em jogo válido pela 9ª rodada do estadual.

Líder de assistências do Bahia, Biel marcou pela primeira vez na temporada e demonstrou alegria em ajudar a equipe da maneira que puder. “Feliz pelo primeiro gol. Demorou, eu estava bastante ansioso. Agora é tirar toda a ‘inhaca’, é o primeiro de muitos”, disse o atacante após a partida.

Até o momento, Biel acumula dez partidas na temporada, com cinco assistências e um gol marcado. Em uma função diferente da que vinha jogando, o atacante revelou conversa com o técnico Rogério Ceni sobre atuar em qualquer função do ataque.

“Ele [Ceni] pediu que eu flutuasse pelo meio. Fico feliz que eu fiz um bom jogo e pude ajudar com gol. Eu falei para o Rogério que onde ele quiser me colocar eu vou dar o meu melhor e eu pude dar o meu melhor, agora é focar nos próximos jogos. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero ajudar, seja com assistência, com gol, com carrinho, com vontade. O mais importante é ajudar o Bahia”, concluiu.

- Leia também: Ceni reclama da sequência de jogos do Bahia: "têm sido muito pesado"

- Leia também: Conheça os semifinalistas do Campeonato Baiano de 2024



Já o autor do primeiro gol do Bahia contra o Jacuipense, Rafael Ratão, somou sua quarta bola na rede em 2024 em nove partidas. Ele revelou a expectativa para os jogos contra o Jequié, pela semifinal do Baianão, e ressaltou a importância de estar sempre preparado para entrar em campo e corresponder.

“Muito feliz por mais um triunfo e mais um gol dentro de casa. Fico feliz em poder ajudar o Bahia. Vão ser dois jogos difíceis, a gente sabe como é no Baiano quando tem os jogos fora de casa, por conta do calor, é bem abafado. Mas isso faz parte, a gente está preparado para tudo e tenho certeza que a gente vai fazer dois grandes jogos para buscar a final”, avaliou Ratão.

Rafael Ratão comemora seu quarto gol na temporada | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“Eu vim da Europa e lá tem muito esse pensamento, tem que estar trabalhando independente se está jogando ou não. Porque quando você trabalha e está preparado, quando você tem a chance de jogar você talvez acabar marcando um gol e isso vem acontecendo comigo. Estou muito feliz, muito contente e vou seguir trabalhando independente se começo jogando. Estou focado para ajudar o Bahia e me ajudar também”, complementou.

Antes do jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia vai até Fortaleza encarar o Ceará pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo esta marcado para as 21h30 de quarta-feira, 6, na Arena Castelão.