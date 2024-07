Caio Alexandre destaca importância da expulsão para o triunfo: "Sempre ajuda"

Caio Alexandre disputa bola com Matheus Pereira - Foto: Rafael Rodrigues / Esporte Clube Bahia

Após o triunfo por 4 a 1 contra o Cruzeiro, o meia Caio Alexandre destacou a importância da expulsão de Marlon para a goleada do Bahia, neste domingo, 23, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista na zona mista, Caio Alexandre revelou que o Esquadrão soube aproveitar os espaços deixados pela equipe celeste ao ficar com um homem a mais: “Sempre ajuda. Um jogador a mais facilita na movimentação. É um desgaste maior para a equipe deles. Foi importante. No momento em que estava 1 a 1, logo depois que eles estiveram o homem expulso, conseguimos o segundo gol. Eles têm que sair, porque estão perdendo a partida. Foi onde conseguimos os espaços para contra-atacar e conseguir sair da Fonte Nova com um resultado positivo hoje".

A Raposa chegou a abrir o placar, mas a equipe comandada por Rogério Ceni chegou ao empate ainda no final do primeiro tempo. A virada veio após o cartão vermelho para Marlon, que deu uma solada na canela de Gilberto. A goleada se concretizou no fim da partida, com o Bahia aproveitando a vantagem numérica para ampliar o placar.