Ceni destaca bom triunfo, mas pondera: "Poderia ser mais elástico"

O triunfo do Bahia contra o Juventude, na noite desta quinta-feira, 4, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, deixou um gosto na boca do torcedor tricolor de que dava para a festa ter sido ainda maior. Com chances desperdiçadas, o Esquadrão deixou de aumentar o saldo de gols e, quem sabe, ultrapassar Palmeiras e Botafogo na tabela.

Atualmente, o Esquadrão tem 27 pontos com oito triunfos, assim como seus adversários diretos que ocupam a 2ª e 3ª posição. No entanto, a equipe comandada por Rogério Ceni tem sete gols de saldo, enquanto Verdão e Glorioso possuem nove.

"Primeiro tem que se destacar vencer, lógico. Criamos para fazer mais gols, mas não tivemos a sintonia fina para executar esses gols. Sofremos para criar um pouco melhor nos primeiros 20, 25 minutos, depois disso o jogo desenrolou bem", destacou o treinador Rogério Ceni em coletiva após a partida.

Em números, o Bahia criou mais do que o dobro de chances em relação ao Juventude. Foram 22 finalizações do Tricolor, contra 10 da equipe visitante. Em chutes a gol, o Esquadrão finalizou nove contra apenas duas da equipe gaúcha.

"Segundo tempo conseguimos trabalhar bem a bola, tivemos boas chances, poderia ser um placar mais elástico, mas acho que jogamos bem, de maneira geral", completou.

Duas das oportunidades mais claras surgiram nos pés dos atacantes Ademir e Biel, que entraram no segundo tempo da partida. Em ambos os casos, os jogadores tinham plenas condições de finalizar, mas optaram por tentar driblar o goleiro e desperdiçaram as oportunidades de ampliar o marcador na Fonte Nova.

"Ademir e Biel tiveram chances, queriam gol, mas não infelizmente não conseguimos converter em gols. Mas é importante vencer mais uma partida aqui, torcedor com a gente, mais de 40 mil torcedores, vai criando essa simbiose de torcida e time", concluiu o comandante tricolor.

O Bahia já volta a campo na noite deste domingo, 7, às 18h30, quando enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.