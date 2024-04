Ceni lamenta perda do título baiano: "Queria muito ser campeão" | A TARDE

O Esporte Clube Bahia ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Vitória na tarde deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova, e perdeu a oportunidade de sagrar-se bi-campeão baiano e levantar sua 51ª taça do Baianão na história, além de ter permitido que o rival voltasse a conquistar a competição após sete anos na seca.

No total dos 180 minutos, o Esquadrão perdeu pelo placar agregado de 4 a 3 e poderia ter tido um final mais feliz não fosse o resultado do primeiro jogo, que chegou a estar vencendo por 2 a 0 aos 20 minutos do segundo tempo, mas acabou sofrendo com questões físicas nos minutos finais e acabou tomando a virada, dando a vantagem do empate ao Leão na partida de hoje.

Após o apito final da arbitragem, o treinador do Bahia, Rogério Ceni, concedeu entrevista coletiva e lamentou o resultado: "Frustrado pela perda do titulo, era muito importante para mim, mas nós temos que seguir. Lamento profundamente, queria muito ser campeão".

Durante a entrevista, Ceni frisou que a expulsão acabou condicionando a atuação do Bahia no jogo: "Nós sofremos mais do que o normal por causa da expulsão. Ficar com um a menos durante 70 minutos pesa um pouco, e mesmo assim nós jogamos em função de fazer o gol, tentando povoar o campo do adversário".

"As circunstâncias do jogo nos deixaram em uma situação delicada, mas mesmo assim nós conseguimos nos manter vivos no jogo literalmente até o último lance", ressaltou Ceni.

Leia mais:

"Hoje tá todo mundo triste", afirma Cauly após perder o Baianão 2024

Atacante do Vitória volta a provocar Bahia após título

O técnico também falou sobre as vaias à Yago Felipe no momento que chamou o jogador para entrar no jogo: "Iam entrar o Yago e o ademir, mas eu recuei pois achei que o Thaciano tava um pouco cansado para fazer o lado, ai eu pensei, vou trazer o Thaciano para dentro e vou arriscar uma substituição mais ousada"

Questionado a respeito de como manter a torcida inflamada para o duelo decisivo da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 10, contra o Náutico, em partida válida pelas quartas de final da competição, na Arena Fonte Nova, Rogério frisou que no momento, são eles que precisam entregar mais.

"É mais hora da gente entregar para nosso torcedor do que nós pedirmos o apoio deles. Eles têm comparecido e feito a parte deles. Não lembro de um jogo nosso aqui dentro de casa com menos de 15 mil torcedores", declarou o comandante tricolor.

Relembrando o duelo do último domingo, 31, em que o Tricolor de Aço saiu derrotado no Barradão, o treinador acabou entrando em contradição ao falar sobre o condicionamento da equipe: "A preparação física é boa, mas no primeiro jogo nós perdemos muitas bolas e aí a gente teve que partir para as transições, então nossos jogadores mais técnicos acabaram sofrendo mais. Erramos bastante após o minuto 70 daquela partida, o que ocasionou um desgaste físico muito grande".