Com check-in regressivo, Bahia detalha novo plano de sócios

O Bahia anunciou, esta terça-feira, 30, as novidades do seu novo plano de sócios, que terá check-in regressivo, mais vagas de sócios e a extinção do ‘Acesso Garantido’. Com a reformulação, o Sócio Esquadrão passa a ser dividido em: Esquadrão da Sorte, Esquadrão de Aço, Esquadrão na Fonte e Esquadrãozinho. As mudanças entrarão em vigor a partir de setembro.

De acordo com o clube, a iniciativa visa aprimorar a experiência dos torcedores e garantir maior flexibilidade de acesso para todos, oferecendo ainda mais vagas para mais sócios, o que acontecerá ainda no mês de agosto, inclusive com novas vagas para o “Bermuda e Camiseta”, categoria social dentro do plano Esquadrão na Fonte. Este novo plano de sócios anunciado pela SAF tricolor não foi bem recebido pelos torcedores, que irão pagar mais com a implementação do sistema de check-in.

Na próxima quinta-feira, 1, a diretoria do Bahia, gerida pelo Grupo City, vai se reunir com a Associação e líderes de torcidas organizadas, onde será dada a oportunidade de discutir e esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto. Segundo apuração do Portal A TARDE, a reunião foi marcada após um encontro inicial entre Emerson Ferretti, presidente da associação e dirigentes da SAF.

Confira abaixo as principais novidades:

Esquadrão da Sorte

Valor Mensal: R$ 25,00

O plano popular conta com desconto variável entre 20% e 25% do valor do ingresso para o setor Cadeira Superior (3º anel).

Esquadrão de Aço

Valor Mensal: R$ 60,00

O plano base conta com desconto de 50% para qualquer setor, exceto Lounge.

Esquadrão Na Fonte

O antigo “acesso garantido” agora passa a se chamar “Esquadrão na Fonte” e conta com setorização, como já ocorre atualmente. Confira os novos valores

- Lounge: R$ 400,00

- Cadeira Especial: R$ 149,90

- Cadeira Norte e Leste: R$ 119,90

- Bahia da Massa Norte e Leste: R$ 74,90

Esquadrãozinho

Valor Mensal: R$ 10

Vale ressaltar que desde o início do Campeonato Brasileiro, Bahia e Arena Fonte Nova têm política de precificação variável, baseada em critérios pré-definidos como dia, horário, adversário e relevância do confronto. Portanto, o valor do desconto dos sócios terá variação determinada pelo valor do ingresso da partida.

Entenda o check-in regressivo

Em 2025, o Bahia passará a contar com um sistema de benefícios e bonificações para os seus associados. Gamificação, novas experiências, pontuação para troca de benefícios e ranking para estabelecer prioridade no check-in: quanto mais presente, mais o sócio será beneficiado.

Enquanto isso, para oferecer mais vantagens sem aumentar significativamente os custos, o Bahia introduziu o check-in pago com redução gradual, que será aplicado apenas nos jogos em que o sócio efetivamente comparecer.

O valor do check-in será um percentual do custo unitário do ingresso e terá redução gradual em um mesmo mês. Por exemplo, se o Bahia jogar três partidas em casa em setembro, o sócio pagará 15% do valor do ingresso para aquele setor no check-in para o primeiro jogo que ele comparecer, 10% do valor do ingresso no segundo jogo e 5% a partir do terceiro jogo.

O sócio poderá fazer o check-in diretamente por um aplicativo e, após realizado, terá acesso ao estádio normalmente com sua carteira. Ainda será possível efetuar o check-in em dia de jogo na CAS, a depender da disponibilidade. Para o plano do setor Lounge não há cobrança adicional, mas também será necessário realizar o check-in.