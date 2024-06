Com técnico-tático, Bahia encerra preparação para jogo contra o Fortaleza

Elenco tricolor trabalha no CT Evaristo de Macedo focado no Fortaleza - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco tricolor encerrou a preparação para o importante compromisso diante do Fortaleza, marcado para esta quinta-feira, 13, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válida pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As atividades desta quarta-feira, 12, foram inciadas com o aquecimento. Já no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o grupo foi dividido em dois times. O primeiro fez um trabalho de bolas aéreas em série, com o auxiliar Charles Hembert.

Ao lado dos auxiliares Nelson Simões e Leandro Dell, o técnico Rogério Ceni ministrou com os onze iniciais que enfrentam o Leão do Pici, um treinamento tático posicional sem a bola. Ao final, o restante do grupo participou de um treinamento técnico em campo reduzido. Os jogadores aperfeiçoaram cobranças de faltas frontais ao gol e pênaltis.

O zagueiro Victor Cuesta e o lateral-esquerdo Ryan treinaram normalmente com os companheiros e devem contar na lista de relacionados para a partida.

Na briga pelas primeiras posições, o Tricolor de Aço é o vice-líder do Brasileirão, com 14 pontos somados, a mesma pontuação do líder Flamengo, que está na frente por conta do saldo de gols.