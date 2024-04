"Com um a menos fica muito mais difícil", declara Éverton Ribeiro | A TARDE

Autor do gol do empate do Esporte Clube Bahia no duelo decisivo contra o Vitória neste domingo, 7, na Arena Fonte Nova, Éverton Ribeiro se mostrou decepcionado com a perda do Campeonato Baiano de 2024 e demonstrou apoio à Ceni neste momento.

"Muito do que aconteceu hoje foi direcionado pela última partida, né? A gente saiu na frente e acabamos tomando uma virada, e hoje a gente fez tudo durante a semana, fizemos durante um tempo um bom jogo, mas infelizmente com um a menos fica muito mais difícil ter que reverter um resultado", afirmou o camisa 10 tricolor.

Ainda durante a zona-mista, o capitão do Bahia destacou a luta da equipe até os momentos finais da partida, acreditando no resultado, mesmo com um a menos por quase 70 minutos: "A equipe acreditou e nós tivemos chances até o último minuto. Não tivemos medo e vamos continuar trabalhando. Temos um caminho a seguir pela frente e vamos continuar firmes até o final para buscar as taças, porque o nosso maior objetivo é ser campeão".

O meio-campista aproveitou o momento para demonstrar apoio ao técnico Rogério Ceni, que tem sido duramente criticado pela torcida azul, vermelha e branca por escolhas questionáveis durante os jogos: "A gente tá trabalhando da melhor maneira para proteger ele (Ceni) e proteger o nosso elenco, que vem trabalhando forte, mas que infelizmente não conseguimos esse título, mas quarta-feira nós já temos uma quarta de final e precisamos estar com nossa cabeça boa para fazer o nosso melhor e chegar a mais uma semifinal".

"Infelizmente a gente sabe que quando o resultado não vem o primeiro a ser criticado é o comandante", frisou Éverton Ribeiro.