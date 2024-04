Confira como adquirir os últimos ingressos para o clássico Ba-Vi | A TARDE

A quatro dias do segundo duelo das finais do Campeonato Baiano de 2024, que será realizado neste domingo, 7, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Esporte Clube Bahia anunciou que os últimos 1.500 ingressos da decisão foram reservados para o público não-sócio.

Com mando de campo do Esquadrão, o confronto vai contar com apenas a torcida azul, vermelha e branca no estádio, assim como foi no Barradão, no último domingo, 31. Os ingressos começaram a ser comercializados nesta quarta-feira, 3, apenas para os sócios torcedores do clube, no entanto, devido a alta demanda, o Tricolor de Aço informou nesta quinta-feira, 4, que a última carga de bilhetes será destinada ao público geral.



A bilheteria Sul da Fonte Nova contará com novo horário de funcionamento, a partir das 8h desta sexta-feira, 5, a fim de comportar a demanda dos torcedores. Além disso, o site da Arena também estará em funcionamento para dar suporte. A comercialização nesta quinta-feira, 4, foi encerrada.