Copa do Brasil: relembre as últimas estreias do Bahia na competição | A TARDE

Após derrota frustrante no primeiro Ba-Vi do ano, o Esporte Clube Bahia volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil de 2024, que acontecerá nesta quarta-feira, 21, contra o Moto Club, do Maranhão, às 20h, no Estádio Nhozinho Santos.

O Esquadrão vai precisar virar a chave e concentrar o foco da equipe na competição, que é muito importante para o seguimento da temporada. Em entrevista depois do clássico do último domingo, 18, Éverton Ribeiro revelou que Ceni chegou a cogitar a sua não escalação no Ba-Vi, visando o confronto desta quarta-feira, 21, válido pela 1ª fase da Copa do Brasil.

“A gente tem jogos importantes na sequência, então o Rogério vem pensando jogo a jogo e foi um momento em que ele resolveu me tirar da partida. A gente já tinha pensado se eu ia começar ou não esse jogo, porque tem um jogo importantíssimo também, na quarta-feira”, frisou Éverton.

Diante deste cenário de preocupação e cautela a respeito da partida contra o Moto Club, que vale vaga na 2ª fase do torneio, a equipe de Esportes do Portal A Tarde resolveu relembrar o desempenho do Tricolor de Aço na estreia das últimas cinco edições da Copa do Brasil, confira:

2019

Em 2019, o Bahia estreou na competição contra o Rio Branco, do Acre, e com certeza teve vida fácil, correto? Muito pelo contrário. Em partida única, disputada na Arena da Floresta, a equipe alvirrubra dificultou a vida do Esquadrão, empatando o jogo por 2 a 2, com gol marcado nos minutos finais. No entanto, devido ao regulamento da competição, a equipe baiana avançou de fase, mesmo com o placar em igualdade.

2020

No ano de 2020, o Tricolor de Aço encarou mais uma equipe de menor expressão na 1ª fase da Copa do Brasil: o River, do Piauí. Entretanto, o resultado não foi o esperado pela torcida do Bahia. Isso porque a equipe piauiense marcou nos acréscimos da etapa final do jogo, garantindo a classificação para a 2ª fase do torneio, e eliminando o Esquadrão logo de primeira. Vale lembrar que essa foi a primeira vez na história que os times se enfrentaram, e em 2024, o tricolor do Piauí seguiu sendo uma pedra no sapato dos baianos.

2021

Diferente do ano anterior, em 2021 o Esquadrão fez bonito na 1ª fase da Copa do Brasil. Encarando um adversário nordestino logo na estreia, o Bahia não teve piedade e aplicou um sonoro 7 a 1 sobre o Campinense, da Paraíba. Os paraibanos chegaram a estar com a classificação nas mãos, após abrirem o placar do jogo, mas em seguida o tricolor baiano não teve pena e virou a partida.

2022

Após conquistar a Copa do Nordeste de 2021, o Bahia se classificou direto para a 3ª fase da Copa do Brasil de 2022, quando estreou contra o Azuriz, do Paraná, e não teve vida fácil. Diante de sua torcida, na Arena Fonte Nova, o tricolor ficou apenas no 1 a 1, levando o jogo para as penalidades máximas, e conseguiu a classificação ao vencer a disputa por 4 a 3.

2023

Já em 2023, o Esquadrão não precisou nem sair do território baiano para encarar a partida de estreia na Copa do Brasil. Isso porque logo de primeira, foi sorteado para disputar a classificação contra a Jacuipense, do município de Riachão do Jacuípe, no interior do estado. Sem dificuldades, o Bahia venceu o Leão do Sisal pelo placar de 4 a 1, garantindo assim, a vaga na 2ª fase da competição.

Nesta quarta-feira, 21, o Esporte Clube Bahia terá a oportunidade de iniciar uma nova jornada na Copa do Brasil, e a torcida espera que seja de forma positiva, garantindo a classificação para a próxima fase do torneio nacional.