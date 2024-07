David Luiz enaltece o Bahia: "Controlaram maior parte do jogo"

David Luiz marcou o gol da vitória do Flamengo, nesta quinta-feira, 20 - Foto: GILVAN DE SOUZA | CRF

O zagueiro David Luiz, autor do gol que garantiu o resultado positivo na partida contra o Bahia, na noite desta quinta-feira, 20, elogiou a equipe comandada por Rogério Ceni após o apito final do jogo.

"Hoje jogamos contra um time muito qualificado. O Bahia fez um grande jogo. O Bahia teve o controle da maior parte do jogo", destacou.

Artilheiro e herói da noite, o zagueiro destacou o modelo de jogo adotado pelo Flamengo na partida: "A gente fez o jogo com uma estratégia totalmente diferente, uma estratégia mais sem a bola e tentando ser mais letal E a gente conseguiu fazer isso logo no final da partida".

Com a vitória sobre o Bahia, o Flamengo chegou aos 21 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Esquadrão, caiu para a 5ª posição, com 18 pontos conquistados.