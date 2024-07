Estupiñán celebra atuação individual: "Confio sempre no trabalho"

Estupiñán celebra o gol do tirunfo tricolor contra o Cruzeiro - Foto: Divulgação / EC Bahia

O atacante Óscar Estupiñán foi decisivo no tricolor. O camisa 29 foi um dos destaques do Bahia na goleada por 4 a 1 diante do Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do brasileirão. O camisa 29 marcou dois gols e chegou ao sétimo com o manto vermelho, azul e branco.

O resultado positivo diante dos mais de 35 mil tricolores recolocou o Bahia no G-4 da Série A, agora com 21 pontos somados e firme na luta pelo título. Estupiñán crê que tudo é fruto de um trabalho integrado do grupo.

"O mais importante para mim são os três pontos. Sempre o trabalho em equipe. Eu acho que vim entrando, o gol não aparecia. Claramente para o centroavante é sempre importante marcar, mas eu confio sempre no trabalho. E acho que os gols de hoje vieram por causa de Biel, de Ademir, que fizeram também um bom trabalho. E eu acho que todos, como elenco, estamos dando o nosso melhor e acho que é consequência de muitas coisas. Não só eu estar aí para fazer o gol, mas também vim atrás das assistências", pontuou.

O colombiano enalteceu o seu sua atuação individual e destacou os minutos a mais para atuar. A participação dos companheiros e da comissão técnica capitaneada por Rogério Ceni foram mencionados.

"Acho que isso é um mérito, obviamente, de tudo. O trabalho que se vem fazendo em equipe, com o Rogério, com meus companheiros, também o trabalho que eu faço no treino. Então acho que isso é o que me deu a oportunidade de ter um pouco mais de minutagem. Claramente temos um elenco muito bom, que todos brigamos por uma oportunidade e temos de estar sempre preparados. E obviamente, para mim, o mais importante é, seja jogando 90 minutos ou jogando um minuto, todos somos profissionais e temos de estar dispostos e preparados quando seja nosso momento", concluiu.

O Bahia volta a atuar em casa diante da fiel torcida. O próximo compromisso será contra o Vasco, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.