"Homem gol" do Bahia, Thaciano supera recorde da carreira em 2024

Thaciano comemorando gol contra o Cruzeiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após balançar a rede na última quarta-feira, 26, no triunfo do Bahia contra o Vasco, Thaciano atingiu seu maior número de participações em gols em uma temporada. O camisa 16 chegou ao seu 11º gol no ano que, somando às 3 assistências, superam as 13 participações que alcançou quando atuava pelo Boa Esporte, em 2017. Atualmente, Thaciano é o líder em gols e participações em gols do Bahia, clube com o melhor ataque entre os times da Série A na temporada de 2024.

"Todos dentro do clube sabem do potencial deste grupo e onde podemos chegar. Hoje, você percebe que os adversários jogam a vida quando vêm nos enfrentar e isso é sinal respeito pelo trabalho que vem sendo feito. Vamos buscar cada vez mais poder brigar pelas primeiras colocações, dando alegrias para o nosso torcedor", declarou o jogador.

Na atual temporada, o meia tem sido peça fundamental para os resultados positivos, com três gols no Brasileirão, dois na Copa do Brasil, quatro na Copa do Nordeste e dois no Campeonato Baiano. Além disso, distribuiu duas assistências no Baianão e uma na competição regional.

Nos dois anos anteriores em que jogou com a camisa tricolor, 2023 e 2021, respectivamente, o camisa marcou seis e cinco gols, estando na sua melhor temporada, ainda na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.