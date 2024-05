Juiz de Bahia x Grêmio teve arbitragem polêmica no duelo de 2023 | A TARDE

Neste sábado, 27, o Bahia enfrenta o Grêmio, na Arena Fonte Nova, às 21h, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, e a arbitragem escalada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a partida causou insatisfação da torcida tricolor nas redes sociais. Trata-se de Braúlio da Silva Machado, de 44 anos, que apitou dois jogos do Esquadrão na temporada passada.

O árbitro comandou a arbitragem de duas derrotas do Bahia em 2023, contra o São Paulo, na Fonte Nova, pela 36ª rodada do Brasileirão, e contra o Grêmio, na 32ª rodada, na Arena do Grêmio. No entanto, a participação do juiz na partida da temporada passada contra a equipe gaúcha é questionada pela torcida baiana, já que o lance do gol que garantiu a vitória do ‘Imortal’ naquele duelo foi polêmico.

Na ocasião, Braúlio marcou falta de Vitor Jacaré em Lucas Besozzi, e a marcação da infração acabou ocasionando no gol da equipe gremista, que venceu aquela partida por 1 a 0. O lance em questão causou revolta dos tricolores, que entenderam que o árbitro inverteu a falta para o Grêmio, já que o jogador do time gaúcho puxou a camisa do atleta do Esquadrão.

Além disso, o árbitro também esteve envolvido em mais uma arbitragem polêmica de um jogo do Bahia, mais uma vez contra um gaúcho: o Internacional. Em 2020, com o Esquadrão na disputa contra o rebaixamento, Braúlio apitou o duelo entre Colorados e Tricolores, que terminou empatado por 2 a 2, e tomou decisões questionáveis.

Na ocasião, o juiz marcou pênalti de Gregore em Cuesta, que defendia as cores da equipe gaúcha na época, em lance revisado pelo VAR, que sinalizou a não falta do jogador do Bahia, mas Braúlio não acatou a sinalização da arbitragem de vídeo.