Lucho Rodríguez é regularizado e pode estrear pelo Bahia

Lucho Rodríguez ao lado do executivo de futebol Cadu Santoto - Foto: Divulgação / EC Bahia

O atacante Luciano Rodríguez está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e já pode estrear com a camisa do Bahia. Lucho teve o nome publicado no registro nacional de jogadores na tarde desta sexta-feira, 26.





Luciano Rodriguez está registrado e pode estrear com a camisa do Bahia | Foto: Reprodução / CBF

Recém-anunciado pelo como novo reforço da equipe azul, vermelha e branca, o uruguaio terá o primeiro contato com a fiel torcida tricolor. Ele será relacionado para a partida contra o Internacional, marcada para este sábado, 27, ás 20h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A direção do tricolor precisou ir ao Uruguai para acertar os últimos detalhes da transferência junto ao Liverpool. Vale salientar que Rodríguez desembarcou em Salvador na madrugada desta sexta.

Lucho esteve em Salvador no último dia 17 de julho, após ser submetido aos exames médicos em São Paulo. Mesmo com todo o impasse devido a extensa negociação, o atacante treinou por conta própria, contudo teve que retornar ao Uruguai para resolver questões particulares.

Luciano Rodriguez foi revelado pelo Progresso, em 2020, onde permaneceu no clube até 2022, sendo negociado para o Liverpool-URU. Pelo time de Montevideo, o atacante disputou 57 jogos e marcou 17 gols, além de uma assistência.

Além de passagem pela seleção uruguaia, na qual disputou dois amistosos este ano, contra México e Costa do Marfim, Luciano Rodríguez tem 11 gols em 18 partidas nas seleções de base. O grande feito por sua seleção é o gol que garantiu o título mundial sub-20, em junho do ano passado.