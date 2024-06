Milito considerou injusto empate com o Bahia: "Merecemos a vitória" | A TARDE

O técnico Gabriel Milito considerou injusto o empate entre Atlético-MG e Bahia por 1 a 1, ocorrido neste domingo, 2, na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino elogiou o desempenho do Galo, que abriu o placar com Hulk aos 16 minutos do segundo tempo. No entanto, Ademir empatou com um golaço aos 24 minutos.



"O comportamento do time foi muito bom. A única pena é o resultado, porque considero que foi injusto. O Atlético mereceu a vitória", afirmou na entrevista coletiva.

Leia mais:

>> Ademir destaca força do Bahia: "sabíamos que íamos sofrer um pouco"

>> "O time não desiste nunca", afirma Ceni após empate contra o Galo

"O protagonismo, o comportamento da equipe, de jogar, de pressionar todo o tempo, um contra um, em todo o campo, e também na metade do campo, não é fácil, mas nós fizemos muito bem", completou.

Com o resultado, o Atlético-MG somou 10 pontos, mas caiu para a 10ª posição na tabela de classificação. Já o Bahia chegou a 14 pontos, mantendo a vice-liderança, atrás do Flamengo que é o novo líder com a mesma pontuação, por causa do saldo de gols.

Publicações relacionadas