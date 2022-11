Presidente do Sport suspeita de interferência para favorecer o Bahia

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete pegar fogo dentro e fora de campo. O presidente do Sport, um dos postulantes a vaga na Série A, colocou mais um molho antes dos jogos deste domingo, 6, ao levantar a possibilidade de favorecimento ao Bahia no duelo contra o CRB, onde o Tricolor briga para permanecer entre os quatros primeiros colocados.

Em entrevista concedida à Rádio Jornal, o presidente do Sport, Yuri Romão, se mostrou surpreso com a demissão do técnico Daniel Paulista, do CRB, dias antes do duelo contra o Bahia.

"Nós estamos sabendo dessa movimentação desde terça-feira noite. Mandei mensagem para o presidente do CRB, mostrando minha perplexidade com a informação. Ele retornou dizendo que não existia isso. Falamos ao telefone na quinta-feira, quando ele disse que iria entrar para ganhar. Mas ainda na quinta-feira recebemos a notícia que o professor Daniel havia sido demitido. Procurei saber os motivos e realmente há essa questão de interferência externa. Não adiantar esconder", disse Yuri para a Rádio Jornal.

Por outro lado, o CRB, através do seu presidente, em entrevista ao site GazetaWeb negou haver qualquer favorecimento ao Bahia. "Então, vamos para este último jogo agora, com 50 pontos, já de forma garantida. E a gente segue a vida montando o grupo. Vamos trazer um treinador que consiga convergir com as ideias da diretoria. Não teve nada a ver com este jogo contra o Bahia”, disse em entrevista ao site.

O Galo da Pajuçara, inclusive, já anunciou a contratação de Umberto Louser para comandar o time em 2023.

A equipe do Portal A Tarde entrou em contato com o Bahia para saber o posicionamento do clube, mas a assessoria informou que o clube não vai se posicionar no momento.

O Tricolor entra em campo contra o CRB neste domingo, 6, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, precisando de um triunfo simples para não depender de nenhum outro resultado e confirmar o seu retorno à elite do futebol nacional.

Em caso de empate ou derrota, a equipe de Eduardo Barroca terá que acompanhar os outros resultados e até mesmo o julgamento no STJD envolvendo a invasão de campo ocorrida no jogo entre Sport e Vasco.