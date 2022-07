Reapresentação do Bahia tem dia de recuperação e treinos físicos

Após o empate por 1 a 1 com o CRB nesta terça-feira, 19, o elenco do Bahia voltou aos treinos já nesta quarta-feira, 20, e dia é marcado por recuperação e treinos físicos no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo. O time se prepara para o próximo confronto, diante do Cruzeiro, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o CRB fizeram um trabalho leve na academia e de recuperação na piscina e fisioterapia. Os demais iniciaram com o treino físico e depois seguiram para o campo onde realizaram uma atividade de 3x3 com participação dos goleiros e em seguida em campo mais aberto.

O volante Patrick, que sentiu a coxa na última partida, iniciou tratamento no departamento médico. Os jogadores voltam aos treinamentos na tarde desta quinta-feira, 21.