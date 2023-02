Roger Gabriel é o jogador mais jovem a atuar no profissional do Bahia

A derrota por 4 a 0 para o Itabuna, em partida válida pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Baiano, serviu como primeira apresentação na equipe profissional do Bahia para alguns atletas, porém para um foi especial. O meio-campista Roger Gabriel tornou-se o jogador mais novo a atuar em uma partida oficial pelo Bahia.

O jogador, que renovou contrato até 2026, bateu a marca do ídolo do Tricolor Beijoca. Roger atuou neste domingo, 27, aos 16 anos e 14 dias. Já o camisa 9 que fez história com a camisa do Esquadrão, atuou pelo time profissional com 16 anos, 4 meses e 21 dias.

"É um dia de agradecer. Agradecer muito a Deus pela chance de estrear pelo profissional. O jogo não saiu como a gente queria. Formamos um time novo, com vontade de ganhar, mas o gol no início mudou tudo. Acho que tirou um pouco da nossa concentração, apesar da nossa luta de tentar vencer ", disse o atleta em entrevista a TVE.

Apesar da idade, o jogador está integrado ao elenco do sub-20 do Tricolor que disputa o Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio do Esquadrão será contra o Palmeiras, às 15h, na quarta-feira, 1º, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.