Rogério Ceni opina sobre paralisação do futebol por tragédia no RS | A TARDE

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, opinou sobre a possível paralisação do futebol brasileiro por causa da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul e causou impactos nos clubes do estado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem sido pressionada a tomar uma decisão e recebeu um pedido para interromper as competições que contem com clubes do Rio Grande do Sul.

Ceni foi questionado sobre a sua posição e a do Bahia quanto a paralisação do Brasileirão. No final de semana, a CBF encaminhou o ofício em que a interrupção é pedida aos clubes da primeira divisão. Anteriormente, a ESPN Brasil questionou os clubes quanto ao posicionamento na problemática e o Tricolor foi um dos que não responderam.

"Eu acho que é uma posição sempre difícil. Eu perguntei antes de vir para cá e eles (diretoria do Bahia) não passaram nenhuma posição definitiva. O que o clube está tentando fazer no momento é arrecadar doações, fazendo o possível para ajudar. Nem é futebol é o povo do Rio Grande do Sul, o principal. Acho que a grande ajuda quem dá nesse momento são os caras que estão lá na linha de frente, dou exemplo de Dunga e Thiago Maia. A gente pode com dinheiro e doações, mas quem está na liha de frente tem que ser exaltado", começou Ceni após vitória contra o Bragantino.

O treinador, no entanto, deu a sua opinião pessoal sobre a paralisação, ressaltando que deveria ser feito o melhor aos clubes do Rio Grande do Sul. Oficialmente Internacional, Grêmio e Juventude pediram a interrupção do campeonato.

"É uma situação complicada. É difícil ter uma posição exata do que seria melhor. Eu acho que deve ser feito o que for melhor para os clubes do sul e para o povo do Rio Grande do Sul", opinou.

No domingo, 12, a CBF convocou os 20 clubes da Série A para um Conselho Técnico Extraordinário na sede da entidade, no Rio de Janeiro, no dia 27 de maio. No entanto, não colocou a paralisação como um dos temas.

O Bahia de Rogério Ceni é o segundo colocado do Brasileirão, com 13 pontos conquistados, atrás do Athletico Parananaense apenas no saldo de gols. Sem a paralisação do campeonato, a próxima partida será contra o Atlético Mineiro, no próximo domingo, 19, às 16, em Belo Horizonte.

