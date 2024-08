Sem possibilidade de ser revisto, Bahia explica novo plano de sócios

O Bahia também cravou não existir possibilidade do plano lançado ser revisto - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

Aliado ao momento ruim em campo na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série A, outro assunto dividiu o torcedor do Bahia nas últimas semanas: a mudança no plano de sócios da equipe baiana. As alterações não foram bem vistas pelo torcedor, gerando críticas nas redes sociais.

Durante encontro realizado na manhã desta quinta-feira, 1º, o Bahia apresentou as mudanças para os convidados da imprensa. Logo de cara, o clube deixou claro os motivos foram responsáveis por essas mudanças.



Foram eles a impossibilidade de ampliar o número de acesso garantido, por causa da limitação no contrato com a Arena Fonte Nova, a possibilidade de outros sócios, que não possuíam o acesso garantido frequentarem o estádio, além da necessidade de aumento no valor de receita do clube, que em relação ao plano de associação não sofre alteração desde 2022.

Com isso, sócios que pagam o plano inicial que antes era R$ 50 e foi alterado para R$ 60, terão mais oportunidades de acessar os jogos, conforme justificativa do clube.

Conforme o Bahia, o estudo realizado para as alterações anunciadas durou cerca de um ano, com o entendimento de que o sistema mais eficiente seria o check-in pago, pois o associado irá refletir sobre a possibilidade de pagar e não ir ao estádio. O clube ainda entendeu ser necessária uma mudança abrupta no modelo atual para poder ampliar o quadro de sócios.

À imprensa, o Bahia também apresentou um estudo comparativo que aponta que mesmo com o reajuste, o plano do Bahia continua sendo um dos mais acessíveis da primeira divisão.

O Bahia também cravou não existir possibilidade do plano lançado ser revisto. Apesar disso deixou em aberto a possibilidade de customizações em caso de baixa adesão de check-in em jogos de menor apelo.

O clube ainda afirmou que está ciente da movimentação de alguns associados sobre possíveis ações na Justiça, mas acredita estar amparado juridicamente.

Exemplo: o sócio com o antigo plano de acesso garantido Setor Norte paga o valor de R$ 114,90 e terá o acréscimo no check-In para o primeiro jogo de R$ 12,00 (15%), na segunda partida R$ 8,00 (10%) e R$ 4,00 (5%). Se o sócio comparecer a todos os jogos vai pagar o valor de R$ 143,90, média de R$ 48,00 por partida, menor que os R$ 80,00 cobrado do ingresso por apresentação em média e que sofre alteração a depender do jogo. Os valores considerados foram o médio para o setor.

O único setor que não vai ter o Check In pago é o Lounge Premium, que teve o acréscimo de R$ 100 na mensalidade. As mudança estão previstas para ocorrer no mês de setembro.