Tricolor não é eliminado depois de vencer o jogo de ida desde 2005 | A TARDE

Na noite desta quinta-feira, 23, o Bahia disputa uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024 contra o Criciúma, no duelo da volta da 3ª fase da competição. No primeiro jogo, disputado no dia 30/04, o Tricolor de Aço garantiu a vantagem após vencer a equipe catarinense por 1 a 0, com gol marcado por Thaciano.

A vantagem dá a torcida azul, vermelha e branca confiança na classificação, no entanto, o Esquadrão já foi eliminado da competição depois de vencer a partida de ida em outras duas oportunidades.

Leia mais:

Sem Everaldo, Bahia terá que mudar time titular após série invicta

A mais ‘recente’ ocorreu há quase duas décadas atrás, contra o maior algoz do Bahia no torneio: o Grêmio. Na ocasião, o Tricolor buscava a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil de 2005 e chegou a vencer a primeira partida por 2 a 1, mas na volta acabou sendo derrotado por 1 a 0 e ficou de fora devido ao critério do gol fora de casa, que dava a vantagem à equipe Gaúcha.

A outra eliminação aconteceu dois anos antes, em 2003, contra o Vasco. Desta vez em cenário parecido com o de 2005, já que venceu o duelo da ida por 2 a 1, e foi eliminado após perder o jogo da volta por 1 a 0, só que nas oitavas de final daquela edição da competição.

Confronto de hoje

A equipe comandada por Rogério Ceni terá a oportunidade de manter a marca de quase 20 anos sem ser eliminado após vencer o jogo de ida nesta quinta-feira, 23, mas para isso não contará com um de seus principais jogadores: Everaldo.

O camisa nove sofreu uma fratura na costela na partida contra o Red Bull Bragantino e foi vetado pelo Departamento Médico, dando dor de cabeça ao treinador tricolor, que precisará encontrar o substituto ideal para o centroavante.



Publicações relacionadas