Aos 36 anos, Osvaldo iguala pelo Vitória melhor temporada da carreira | A TARDE

Um dos destaques do time do Vitória nesta Série B, o atacante Osvaldo atravessa um momento bastante especial. Mesmo aos 36 anos, o jogador conseguiu igualar os números da sua melhor temporada da carreira, ocorrida em 2012 e 2019.

Atualmente, com a camisa do Leão da Barra, Osvaldo possui 17 participações para gol na temporada, sendo sete bolas na rede e 10 assistências. Somente na Série B, são quatro gols e nove assistências, sendo o maior 'garçom' da competição até o momento.

Em 2012, com a camisa do São Paulo, o atacante havia atingido o número de participações, mas com 11 gols e seis assistências. Já em 2019, pelo Fortaleza, foram nove gols e oito assistências.

Na partida contra o Sampaio Corrêa, na última sexta-feira, 20, em São Luís, no Maranhão, Osvaldo marcou o gol que deu a vitória ao Rubro-Negro baiano. Com isso, o Leão se isolou na liderança da Série B, com 64 pontos. Atlético-GO e Sport aparecem logo atrás, ambos com 59 pontos.

Para seguir o bom momento, o Vitória recebe o Juventude, neste domingo, 29, no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. Até o momento, mais de 20 mil pessoas já estão garantidas para o confronto.