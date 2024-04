Após eliminação, Vitória segue preparação para o clássico Ba-Vi | A TARDE

Um dia após a eliminação da Copa do Nordeste, o Vitória seguiu a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, no domingo, 31, contra o Bahia. Na tarde desta quinta-feira, 28, os jogadores se apresentaram no centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura e se alimentaram na copa do vestiário.

Na sequência, os jogadores realizaram a ativação na academia de musculação. Os jogadores que foram titulares contra o Treze-PB entraram em processo de recuperação, enquanto os demais jogadores foram para o gramado do Barradão, onde fizeram o aquecimento.

Posteriormente, Léo Condé assumiu o comando da atividade e ministrou treinamento técnico com cruzamentos para a defesa rebater e ataque contra a defesa com finalização. Por fim, o treinador orientou um trabalho tático em campo reduzido. O atacante Iury Castilho participou de uma parte do treinamento, enquanto Daniel Junior ainda não foi liberado pelo departamento médico.

O elenco do Vitória retoma os treinamentos na manhã desta sexta-feira, 28. A primeira partida da final do Campeonato Baiano está marcada para as 16h deste domingo, 31, no Barradão, com torcida única.