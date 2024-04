Após estreia pelo Vitória, Jean Mota mira ganhar espaço: "jogar os 90" | A TARDE

Uma das principais contratações do Vitória para a temporada 2024, o polivalente Jean Mota estreou neste sábado, 23, contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Com os dois próximos jogos no Barradão, o ex-companheiro de Messi agora vive a expectativa de entar em campo pela primeira vez diante do torcedor rubro-negro.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 25, o Jean Mota afirmou estar preparado física e tecnicamente para jogar 90 minutos no Barradão, contra o Treze-PB, também pela Copa do Nordeste.

“Expectativa muito grande poder estrear diante dessa torcida. Já tive um grande sentimento de poder estrear com essa camisa no sábado, mas creio que diante dessa torcida é uma expectativa muito grande. Estou bem fisicamente, tecnicamente também. É claro, preciso de ritmo de jogo, porém eu creio que se o professor optar por mim, eu vou poder dar o meu melhor, até o máximo que eu conseguir. Espero poder jogar os 90, se assim for”, disse o meia.

Conhecido por atuar em todos os setores do meio de campo e também na lateral esquerda, Jean Mota tem a versatilidade como um trunfo para ser escolhido por Léo Condé, independente da função que precise fazer.

“Ele tem jogado ali no meio com três volantes, então é uma posição que eu já estou acostumado a jogar. Fiz duas temporadas no Inter Miami jogando como primeiro volante e jogando ali de segundo ou pelo corredor direito, ou pelo corredor esquerdo, então eu creio que essas três funções são funções que eu posso fazer por ser um jogador versátil”, comentou o atleta.

“Ele tem conversado comigo onde ele gosta, onde o time dele joga, onde seriam os lugares que eu posso entrar, claro que isso tudo depende também. O decorrer do jogo, como é que a outra equipe se porta, mas diante da formação dele sim, são as opções que ele tem falado comigo para que futuramente eu possa entrar. Se ele optar por poupar os titulares e me dar uma oportunidade, eu vou estar preparado para isso, então meu foco é trabalhar dia após dia e agarrar as oportunidades que eu tiver”, complementou.

Nesta quarta-feira, 27, o Vitória recebe o Treze-PB, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A bola rola a partir das 21h30 e o Rubro-Negro precisa de uma combinação de resultados para coqnuistar a classificação para a fase seguinte.