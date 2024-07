Blindado? Vitória tenta preservar elenco após crise interna

Thiago Carpini tem feito esforço para resguardar elenco dos problemas - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

Tudo o que o torcedor do Vitória quer, neste momento, é que o noticiário do clube volte apenas às páginas esportivas. Depois de um início de semana conturbado, com o ataque de torcedores aos jogadores Dudu e Rodrigo Andrade e o posterior afastamento dos dois atletas, o Rubro-Negro só espera que o elenco consiga se concentrar apenas no duelo contra o Fortaleza, hoje, às 21h30, no Castelão.

O foco é necessário, sobretudo, porque a missão é dura. Enquanto o Leão de cá tenta driblar os problemas internos e também com a torcida, o de lá só perdeu um dos últimos sete jogos e vem de cinco vitórias consecutivas em casa — o que o coloca como o quarto melhor mandante desta edição do Campeonato Brasileiro.

Sabendo disso, o zagueiro Bruno Uvini, que deve ser titular pela primeira vez após a lesão na coxa, destacou, em entrevista coletiva, a busca do elenco por se preservar do noticiário policial. “O que acontece fora daqui a gente não controla. Então, como não deixar isso afetar? Com a blindagem que temos do nosso professor, Carpini, e também com o fato de lidar com questões de importância. O que é mais importante? O Vitória, sempre, em primeiro lugar”, disse o jogador de 33 anos. “O nosso foco é no jogo, em buscar os três pontos. É um foco esportivo, tático, um pensamento no adversário, que é o Fortaleza”, acrescentou.

Em um discurso alinhado com o da diretoria do clube, Bruno Uvini afirmou que todos no elenco sabem que precisam demonstrar profissionalismo e entregar o máximo que podem para tirar o Vitória da luta contra o rebaixamento à Série B. “O professor [Thiago Carpini] sempre pontuou que gostaria que estivesse no dia a dia só quem tivesse vontade de estar no Vitória e ajudar o Vitória, se doar. A nossa missão para este ano não é fácil. Isso demanda 200% de todos que estão no clube. Não tem espaço para nada além da dedicação total”, ressaltou.

Embora tenha reconhecido o “caso bem triste de se ver” envolvendo os agora ex-colegas de clube, o defensor pediu a colaboração dos rubro-negros nas próximas partidas. “Tem que ser em conjunto, com a equipe e a torcida apoiando”, completou Uvini.

O técnico Thiago Carpini, que completou 40 anos ontem, ganhará como reforço na lista de relacionados o volante Ricardo Ryller, que viaja com a equipe pela primeira vez.

Chega para jogar

O primeiro reforço ofensivo da janela de meio do ano já está a caminho. De acordo com o site GE, o Vitória acertou a contratação do atacante Carlos Eduardo, de 27 anos. Ele, que atua pelo lado direito, encerrou vínculo com o Alanyaspor (TUR) e fica no Leão até o fim deste ano. Na última temporada turca, o jogador marcou quatro gols e deu uma assistência em 29 partidas, 17 delas como titular.

Carlos Eduardo foi revelado em 2015 pelo Goiás, destacando-se nas três temporadas seguintes, em que o clube estava na Série B. Ele teve a primeira experiência internacional no Pyramids (EGI), que à época investiu em outros brasileiros, como os atacantes Keno, Arthur Caíke e Ribamar, e o meia Rodriguinho.

O atacante voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras, em 2019, sem se firmar. No ano seguinte, foi para o Athletico, onde viveu seus melhores momentos na carreira, marcando sete gols na Série A. Depois de uma temporada 2022 discreta no Red Bull Bragantino, o ponta jogou no Estoril (POR), onde ficou seis meses antes de seguir para a Turquia.