03/07/2024 às 19:42 - há XX semanas | Autor: Da Redação PARTIU SP Carpini relaciona 24 jogadores para o jogo contra o Corinthians Rubro-negro visita o Timão em São Paulo nesta quinta-feira

Thiago Carpini durante o treino final do Vitória com foco no Corinthians - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória visita o Corinthians nesta quinta-feira, 4, às 20h, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após o treino final na Toca do Leão, o técnico Thiago Carpini convocou 22 jogadores para a partida em São Paulo.



Leia mais:

>> Com desfalques, Vitória está pronto para pegar o Corinthians >> Corinthians x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações >> "Cobra muito da gente", avalia Luan sobre Thiago Carpini >> Saiba os atletas do Itabuna que retornam ao Vitória para a Série A

A equipe terá os desfalques de Léo Naldi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Osvaldo (lesão da posterior da coxca direita) e Rodrigo Andrade (desconforto na panturrilha esquerda) foram vetados pelo departamento médico, assim como Everaldo, Bruno Uvini e Camutanga. A tendência é que o time seja formado por Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira e Matheusinho; Janderson, Zé Hugo (Jean Mota) e Alerrandro. Após perder em casa para o Athletico-PR, o Vitória tem 12 pontos somados e ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Já o Corinthians não vence há nove jogos e é o vice-lanterna da competição, com apenas nove pontos ganhos em 39 disputados. Acompanhe a lista de jogadores convocados para enfrentar o Corinthians: Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Muriel Laterais: Lucas Esteves, PK, Rául Cáceres e Willean Lepo Zagueiros: Reynaldo e Wagner Leonardo Volantes: Caio Vinicius, Dudu, Luan Santos e Willian Oliveira Meias: Daniel Jr, Jean Mota, Matheusinho e Pablo Atacantes: Alerrandro, Culebra, Fábio Soares, Janderson e Zé Hugo

Compartilhe essa notícia com seus amigos