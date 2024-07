Com retornos, Vitória está escalado para pegar o Fluminense; confira

Maracanã é o palco de Fluminense x Vitória pelo Brasileirão - Foto: Reprodução/ Twitter / @Maracana

Em confronto direto para escapar da zona do rebaixamento, Fluminense e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 19h30, no Maracanã, em jogo pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra já está definido pelo técnico Thiago Carpini.

O volante Caio Vinícius retorna a equipe após cumprir suspensão e será improvisado na zaga, ao lado de Wagner Leonardo. Fora do último jogo por questões contratuais, o centroavante Alerrandro está de volta entre os titulares.



A equipe foi escalada com Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e PK; Luan Santos, Willian Oliveira e Léo Naldi; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

O Vitória abre a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com nove pontos somados. Já o Fluminense é o lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos somados. Após demitir Fernando Diniz, a equipe terá o assistente técnico Marcão no comando.