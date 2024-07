Com tático, Vitória avança na preparação mirando o Botafogo; confira

Thiago Carpini realizou trabalhos táticos na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória deu continuidades as atividades de preparação com foco no compromisso diante do Botafogo, marcado para esta quinta-feira, 11, às 21h30, no Barradão, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes dos trabalhos em campo nesta terça-feira, 9, o grupo rubro-negro realizou o tradicional aquecimento. Em seguida, o técnico Thiago Carpini ministrou um trabalho de troca de passes. Na sequência, treino tático de posicionamento, concluindo com um tático de 11 contra 11.

O volante Rodrigo Andrade prosseguiu com a fase de transição física, assim como o atacante Iury Castilho. Já o experiente Osvaldo intensificou a parte física, dando voltas ao redor dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura.

Já o volante Caio Vinícius esteve no departamento médico e continuou com o tratamento da lesão muscular no musculo posterior da coxa.

Fora da zona de rebaixamento, Vitória ocupa a 15ª colocação na tabela do Brasileirão, com 15 pontos somados em 16 jogos disputados.