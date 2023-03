Conselheiros pedem celeridade para Fábio Mota definir permanência

Após manifestar o interesse em renunciar ao cargo de presidente, Fábio Mota foi o tema principal da reunião realizada pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira, 6. Membros da oposição cobraram um posicionamento rápido do mandatário do Rubro-Negro sobre o seu futuro na equipe para não impactar a sequência da equipe na temporada.

“É preciso que Fábio encerre o mais breve possível as especulações sobre sua permanência na presidência do Vitória, e tome as rédeas das suas responsabilidades, assumindo-as e buscando alterar o cenário de caos que a sua própria administração causou no primeiro semestre”, disse o conselheiro Diego Assis em entrevista ao Portal A TARDE.

Em contato com a equipe do Portal A TARDE, o presidente do Conselho Deliberativo do Rubro-Negro, Nilton Almeida, negou haver um ultimato sobre definição do futuro de Fábio Mota no clube.

“Não existe prazo ou imposição. O que ficou definido na reunião do Conselho Deliberativo é que a mesa diretora se reunisse com o presidente Fábio Mota. Vamos nos encontrar quando ele retornar do Rio de Janeiro (onde está participando de reunião sobre o direito de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro) e vamos superar essa crise”.

Apesar da cobrança por uma definição sobre o futuro do atual presidente do clube, os conselheiros repudiaram as ameaças sofridas por ele e seus familiares, fato que teria deixado o mesmo propicio

Entre os assuntos a serem tratados com Mota está a possibilidade de uma readequação na previsão orçamentária do clube. Por conta das eliminações na primeira fase do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, os valores ao termino de 2023 devem ser inferiores aos R$ 60 milhões projetados.