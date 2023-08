Diretor do Vitória esclarece imbróglio com Tréllez: "Tristeza"

Fora dos planos do Vitória desde o início de agosto, o atacante Tréllez ainda não teve seu vínculo com o clube rescindido. Mesmo com o jogador tendo assinado a rescisão contratual, a documentação ainda não foi encaminhada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nesta quinta-feira, 24, o diretor de futebol do Rubro-Negro Ítalo Rodrigues, por meio da assessoria do clube, emitiu uma nota esclarecendo a situação. Segundo o dirigente, a rescisão assinada foi a federativa, mas falta a trabalhista, que serviria para efetivar o acordo de rescisão.

“A negociação para o acordo vinha sendo feita pelo departamento jurídico com a supervisão do departamento de futebol. Ontem [quarta-feira, 23], depois da minuta enviada, os valores mudaram, inclusive o montante total e não faz sentido os valores. Valores mais altos do que os reais devidos ao atleta. Então, apesar de diversas tentativas e de ter mudado o acordo e os valores, inclusive duas ou três vezes, a gente não conseguiu ainda finalizar esse acordo”, explicou em nota.

Ítalo ainda disse estar triste com a situação que julgou desnecessária, principalmente por conta do respeito que todos no clube tem pelo atacante que deixou sua marca na história do clube e tem o carinho de muitos torcedores.

“Aproveito para manifestar um sentimento de tristeza, a gente tem muito respeito, muito carinho e muito agradecimento por tudo que o Tréllez fez, e realmente não consigo entender o motivo de estar sendo exposto isso tudo de uma forma desnecessária”, completou.

Santiago Tréllez, inclusive, deve acionar o Vitória na justiça. A assessoria do colombiano informou que o centroavante de 33 anos deixou de acertar com dois clubes por causa deste imbróglio. Atualmente, o atleta negocia com o Defensor Sporting, do Uruguai.

Confira, na íntegra, a nota emitida pelo diretor de futebol Ítalo Rodrigues:

A respeito da situação do atacante Santiago Tréllez, o EC Vitória esclarece:

1 – Vitória e o jogador chegaram a assinar a rescisão federativa, e não a rescisão trabalhista, que dependia do acordo;

2 – O clube aguardava todas as assinaturas, rescisão federativa, que é a da CBF, e rescisão trabalhista, que dependia para justamente dar entrada na CBF e efetivar o acordo;

3 – A negociação para o acordo vinha sendo feita pelo departamento jurídico com a supervisão do departamento de futebol. Ontem, depois da minuta enviada, os valores mudaram, inclusive o montante total e não faz sentido os valores. Valores mais altos do que os reais devidos ao atleta. Então, apesar de diversas tentativas e de ter mudado o acordo e os valores, inclusive duas ou três vezes, a gente não conseguiu ainda finalizar esse acordo.

Aproveito para manifestar um sentimento de tristeza, a gente tem muito respeito, muito carinho e muito agradecimento por tudo que o Tréllez fez, e realmente não consigo entender o motivo de estar sendo exposto isso tudo de uma forma desnecessária.

Ítalo Rodrigues

Executivo de Futebol