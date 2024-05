Ex-jogador do Vitória é artilheiro do Campeonato Japonês | A TARDE

No último fim de semana, o Cerezo Osaka conquistou sua sexta vitória na J-League de 2024. Jogando fora de casa, a equipe venceu o Avispa Fukuoka por 3 a 0. A vitória contou com mais um gol do brasileiro Léo Ceará, que alcançou a artilharia do campeonato com 12 gols.

O atacante teve passagem de destaque pelo Vitória em 2020, quando marcou 20 gols em 42 partidas disputadas. Na ocasião, antes de deixar o Leão da Barra, Léo Ceará chegou a firmar uma pré-contrato com o Bahia, mas acabou sendo vendido ao Yokohama Marinos, também do Japão.

Além de liderar a lista de artilheiros, Léo Ceará tem sido o grande destaque do Cerezo Osaka em 2024. O brasileiro marcou mais da metade dos gols do time na J-League, sendo responsável por 12 dos 21 gols do clube na competição.

O camisa 9celebrou o excelente momento que vive na temporada e a oportunidade de contribuir com a equipe japonesa.

“Fico muito feliz com esse momento, e que os gols estão saindo, e ainda mais feliz com a chance de poder ajudar o Cerezo nas partidas. É um trabalho feito por todo o grupo, que também trabalha muito forte, e se estou num bom momento, meus companheiros também tem feito de tudo para as oportunidades aparecerem para marcar os gols. Espero que essa fase continue, e que possa ajudar ainda mais o time em seus objetivos”, disse Léo.

O atacante, cujo time ocupa a 7ª posição no campeonato, comentou sobre o momento da equipe na competição. Ele expressou seu desejo de contribuir ainda mais para ajudar o Cerezo Osaka a alcançar as primeiras posições no torneio.

“Tem sido um campeonato bastante disputado, em que as equipes estão muito próximas, principalmente na parte de cima da tabela. Vou continuar fazendo o meu melhor, e espero continuar contribuindo, tanto com gols ou de outras maneiras para ajudar o time a brigar nas primeiras posições do campeonato, e fazer um bom torneio”, completou o brasileiro.



