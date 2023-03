Já eliminado, Vitória terá três desfalques para duelo contra o Ceará

Eliminado na Copa do Nordeste, o Vitória ainda vai entrar em campo em duas oportunidades para completar a sua participação na primeira fase. O técnico Léo Condé vai utilizar os confrontos contra o Ceará, programado para quarta-feira, 8, às 21h30, no Barradão, e frente ao Campinense, sem ainda o detalhamento na tabela, para testar uma formação ideal para o início da Série B do Campeonato Brasileiro.

Porém, para esse primeiro confronto, o treinador não vai contar com três jogadores. O lateral-direito Railan, um dos destaques do Rubro-Negro no clássico Ba-Vi, o zagueiro Camutanga e o meia Eduardo. Os três atletas receberam o terceiro cartão amarelo no confronto com o Bahia.

Sem Railan, que atuou como ponta no primeiro tempo na última rodada, o treinador deve optar pela entrada de Rafinha. Na zaga, Marco Antônio e Dankler brigam pela posição para atuar ao lado de João Victor. Já no meio de campo, Eduardo perdeu a titularidade no último jogo.

O Vitória ocupa a sétima colocação no Grupo A da Copa do Nordeste com três pontos. Faltando duas rodadas para encerrar a primeira fase, a equipe não tem mais condições de alcançar o G-4, que hoje conta com o CRB, com 10 pontos conquistado.