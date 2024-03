Meia e atacante podem desfalcar o Vitória no Ba-Vi; entenda | A TARDE

Após derrotar o Barcelona de Ilhéus por 4 a 1 e voltar a decidir o Campeonato Baiano depois de cinco anos, o elenco do Vitória se reapresentou e deu início a preparação para o clássico Ba-Vi, marcado para esta quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada da primeira fase do Copa do Nordeste. O técnico Léo Condé tem três preocupações em relação a equipe.

O meia Daniel Jr. sentiu dor no musculo adutor da coxa direita durante o aquecimento do jogo contra o Barcelona. Já o atacante Iury Castilho reclamou de um incômodo no musculo posterior da coxa direita. O desfalque certo é o volante Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo por invadir o campo para comemorar um dos gols contra o Itabaiana.

Titulares fizeram atividades de recuperação física

Os trabalhos foram iniciados nesta segunda-feira, 18, na academia César Dau. Após as atividades aeróbicas, os atletas que atuaram contra o Barcelona seguiram o protocolo para recuperação física. O restante do elenco participou de um coletivo no CT Manoel Pontes Tanajura que terminou 1 a 0 para o time considerado reserva, com gol marcado por Caio Vinícius. Alguns atletas da base formaram a outra equipe.

O grupo rubro-negro fecha a preparação na tarde desta terça-feira, 19, na Toca do Leão. Na sequência, os jogadores convocados para o clássico entrarão em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães. O Leão da Barra é o terceiro colocado do grupo A da Lampions, com oito pontos somados em cinco jogos disputados.