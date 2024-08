"Pacificar as coisas", justifica Ítalo Rodrigues após deixar o Vitória

Ítalo Rodrigues, ex-diretor de futebol do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O agora ex-diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, se manifestou sobre sua decisão de deixar o clube nesta segunda-feira, 22. Em nota oficial, o dirigente afirmou que optou por sair do Leão para tentar "pacificar as coisas" e deixar um ambiente tranquilo no Barradão.

Ítalo também elogiou a torcida do Vitória e disse que ela será fundamental para o time na Série A. "Tomei uma decisão no intuito de tentar pacificar as coisas, deixar o ambiente mais leve. Eu acredito que a torcida do Vitória sempre foi e sempre será o 12º jogador e é importante que esse ambiente positivo siga sendo feito aqui no Barradão", destacou.

Leia mais: Especulado, dirigente descarta retorno ao Vitória

Leia mais: Centroavante deixa o Vitória e acerta com clube da Série B

Ítalo ainda acrescentou que espera que sua saída ajude a torcida a se sentir motivada e assim apoie ainda mais o time no jogo desta quarta-feira, 24, contra o Flamengo, no Barradão, pelo Brasileirão.

"A decisão de, inclusive, antes desse jogo de quarta por aqui, é para que realmente todo mundo venha livre, feliz para ver um grande jogo, para apoiar o Vitória, acreditando que o Vitória tem condição e ainda assim vai fazer um campeonato competitivo como eu sempre falei", afirmou o ex-dirigente rubro-negro.

A partida entre Vitória e Flamengo está marcada para as 20h de quarta, 24, no Barradão. O jogo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.