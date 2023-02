Rafinha lamenta morte do amigo Atsu

Neste sábado, 18, o atacante Rafinha, jogador do Vitória, lamentou a morte do amigo Christian Atsu, que foi encontrado sob os escombros do prédio onde morava, na Turquia. Rafinha e Atsu foram companheiros de time na base do Porto de Portugal, em 2011.

O jogador rubro-negro usou as redes sociais e publicou uma imagem com os dois conversandoatravés de mensagens. Na mensagem, Atsu respondeu que estava tudo bem e que estava com saudades de Rafinha.



Jogador Rubro-Negro conversando com Atsu | Foto: Reprodução | Instagram

Terremoto

"O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros. Ainda estão retirando suas coisas. Seu celular também foi encontrado", confirmou o agente do atleta na Turquia, Murat Uzunmehmet, citado pela agência turca DHA, após duas semanas de buscas pelo jogador de 31 anos.

"É com grande pesar que devo anunciar a todos (...) que o corpo de Christian Atsu foi encontrado esta manhã", disse Nana Sechere, agente de Atsu em Gana, no Twitter.

Sechere agradeceu as orações e expressou suas condolências à família e às pessoas próximas ao ganês.

Segundo a imprensa turca, o ex-jogador do Chelsea estava sob os escombros do prédio de luxo de 12 andares que desabou após o terremoto.

Neste sábado, "a embaixada de Gana na Turquia, que transmitiu a triste notícia, indicou que o corpo foi encontrado esta manhã", explicou o Ministério de Relações Exteriores de Gana em um comunicado.

Inicialmente, a embaixada e a Federação de Futebol de Gana chegaram a anunciar que o atacante havia sido encontrado com vida, mas essa informação não pôde ser confirmada.

O administrador do edifício onde morava foi preso na semana passada enquanto tentava deixar a Turquia. É estimado que cerca de 800 pessoas tenham ficado soterradas no local.

O terremoto, seguido por fortes tremores secundários, matou mais de 40 mil pessoas na Turquia e na Síria, de acordo com os últimos relatórios oficiais divulgados na sexta-feira, 17, deixando milhares de feridos e desabrigados.