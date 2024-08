Tite rasga elogios à torcida do Vitória: "O Barradão pulsa"; assista

Tite fez pontuou que não existe jogo fácil no Brasileirão - Foto: Mauro Pimentel | AFP

O técnico Tite rasgou elogios ao Vitória após a partida da noite desta quarta-feira, 24, dentro do estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. Hoje à frente do Flamengo, o ex-comandante da Seleção Brasileira falou sobre a força do Leão da Barra jogando dentro de seus domínios.

Tite ainda comparou a energia dos torcedores do Vitória no Barradão com o que os flameguistas costumam fazem no Maracanã. No duelo, o Flamengo saiu na frente com Arrascaeta e o Leão até chegou a empatar com Everaldo, mas, nos minutos finais, Carlinhos encontrou um contra-ataque e colocou o Urubu novamente na frente.

Tenho 63 anos e é a primeira vez que ganho do Vitória aqui, eu acho. Não lembro de ter vencido aqui com Corinthians, Internacional, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG e São Caetano. A energia aqui pulsa, o Barradão pulsa. O torcedor passa uma força muito grande que nós sentimos quando jogamos em casa Tite - treinador do Flamengo

Perguntado em coletiva, o treinador também destacou o equilíbrio do confronto, que reuniu uma equipe de cima e outra debaixo na tabela de classificação. Tite fez questão de pontuar que não existe jogo fácil no Brasileirão.

"Não tem equipe menor numa dimensão de Série A de Campeonato Brasileiro com a qualidade que tem o campeonato. Não estou fazendo média com o Vitória, não. Falo como registro de um profissional que sabe avaliar e sabe o quanto é equilibrado esse campeonato", completou.

Com o resultado, o Vitória segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 15 pontos conquistados. A distância para o Cuiabá, primeira equipe fora do Z-4 é de dois pontos. Neste sábado, 27, o Leão da Barra visita o Palmeiras, às 19h, no Allianz Parque.

