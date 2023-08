Tréllez rescinde com o Vitória e é anunciado por time da Série C

O imbróglio do Vitória com o atacante colombiano Santiago Tréllez chegou ao fim. Na tarde desta quinta-feira, 24, a rescisão de contrato do centroavante de 33 anos com o Rubro-Negro foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o jogador já foi anunciado como reforço de outro clube.

Rescisão de Tréllez com o Vitória foi publicada no BID da CBF no fim desta quinta-feira | Foto: Reprodução | CBF

Após a divulgação da rescisão, o Operário-PR agiu rápido e já anunciou Tréllez como reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Na equipe paranaense, que lidera a competição, o colombiano será companheiro dos atacantes Luidy e Felipe Garcia, ambos com passagem pelo Vitória.

Na novela para a rescisão do contrato, Tréllez chegou a dizer que acionaria o Vitória na Justiça. O diretor de futebol do Rubro-Negro Ítalo Rodrigues, por outro lado, alegou que “os valores mudaram”.

Tréllez chegou a marcar quatro gols com a camisa do Vitória nesta Série B, mas a comissão técnica do clube optou por não permanecer com o jogador para a sequência da competição. Ao todo, foram 12 gols e uma assistência nesta segunda passagem do colombiano pelo Barradão.

Confira o anúncio de Tréllez no Operário-PR: