Vitória acerta empréstimo de Maykon Douglas ao futebol japonês

Nesta terça-feira, 7, o Vitória acertou o empréstimo do meio-campista Maykon Douglas para o futebol do Japão. O atleta de 21 anos vai defender as cores do FC Osaka até o final da temporada de 2023. Antes de ser emprestado, Maykon renovou contrato com o Rubro-Negro até agosto de 2024. Ele tinha vínculo com o Leão até o final de 2023.

Formado nas categorias de base do Vitória, Maykon Douglas recebeu oportunidades no time principal nas temporadas de 2020 e 2021. Em 2023, o atleta foi emprestado ao Maguary-PE, onde disputou seis partidas.



Além do meio campista, o Vitória também confirmou nesta terça-feira, o empréstimo do atacante Alisson Santos para o Náutico. O Rubro-Negro ainda está preparando uma lista de dispensa que deve ser divulgada nos próximos dias.