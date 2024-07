Vitória amplia contrato do goleiro Lucas Arcanjo

Lucas Arcanjo celebra os três pontos contra o Fluminense no Maracanã - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a renovação com o zagueiro Wagner Leonardo, o Vitória oficializou a renovação de contrato do goleiro Lucas Arcanjo. O paredão rubro-negro acertou a ampliação do vínculo com o rubro-negro até o final de 2027. A informação foi divulgada na TV Vitória, canal oficial do clube no Youtube.

Baiano de Piritiba, Lucas Willians Assis Arcanjo tem 28 anos. Ele foi peça chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Com a camisa rubro-negra, ele atuou em 151 oportunidades, com duas assistências para gol.

Titular absoluto da meta rubro-negra desde a temporada passada, Arcanjo já fez 25 jogos em 2024. Pelo Brasileirão, o paredão atuou nos 12 jogos do Vitória no certame nacional.